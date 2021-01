FOTO – Inter-Crotone, le immagini migliori della prima partita del 2021

Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it

Inter-Crotone 6-2, ricomincia col piede giusto la squadra allenata da Antonio Conte con l’ottava vittoria consecutiva in Serie A. Squadra diversa nel secondo tempo dopo l’uscita di Arturo Vidal (che causa il rigore del momentaneo 1-2), poi la goleada. Ecco le immagini migliori della gara di San Siro.

AVANTI TUTTA – Inter-Crotone termina 6-2 a San Siro, prima partita del nuovo anno per i nerazzurri allenati da Antonio Conte sempre più consapevoli delle loro potenzialità. Partita caratterizzata da un primo tempo incerto, con la rete degli ospiti dopo appena dodici minuti con Niccolò Zanellato. Qui Lautaro Martinez, protagonista della partita oggi che dopo appena otto minuti trova la rete del pareggio, il primo di ben tre reti (quasi quattro considerando l’autogol di Marrone).

RIFERIMENTO – Romelu Lukaku punto di riferimento della squadra e dell’attacco nerazzurro, tutto parte quasi sempre da lui, come la rete del momentaneo 2-1 e 3-2, sempre con Lautaro Martinez pronto a finalizzare l’azione. In questo caso viene pressato dal difensore avversario che cerca di rubargli palla.

DA DIMENTICARE – Arturo Vidal, protagonista in negativo della partita, rischia di compromettere la partita dopo trentasei minuti causando un calcio di rigore. In questo caso però subisce un brutto fallo da Niccolò Zanellato, autore del primo gol del Crotone.

SEMPRE PRONTO – Ivan Perisic risponde presente alla chiamata del tecnico: entra nel secondo tempo al posto di Romelu Lukaku malconcio. All’interno dell’area al 78′ trova una giocata caratterizzata dal doppio passo e un successivo tiro in porta respinto male dal portiere avversario. Pronto Lautaro Martinez a insaccare di testa il quinto gol dell’Inter.

DECISIVO – Achraf Hakimi, solita freccia sulla corsia di destra. Migliorato anche in fase difensiva, in attacco è sempre uno dei più imprevedibile: già a quota cinque gol in questa stagione, anche oggi il suo nome appare nel tabellino della partita, festeggia con Lautaro Martinez e il resto del gruppo appena dietro.

DI GRUPPO – Vittoria di gruppo quella maturata oggi in Inter-Crotone. La squadra ha raccolto le indicazioni del mister al termine del primo tempo e ha letteralmente cambiato la partita nel secondo tempo. Il gruppo abbraccia Hakimi, autore dell’ultimo gol nerazzurro, ma mai quanto oggi la vittoria è di tutti, anche di Stefano Sensi e Matteo Darmian, sempre pronti anche a partite in corso.