Fiorentina-Inter, Italiano studia la grossa sorpresa in formazione

Fiorentina-Inter prenderà il via questa sera alle ore 20.45. In formazione, Italiano sta pensando a un grosso rilancio che fino a qualche giorno fa non era certo scontato.

DI RITORNO – Per Fiorentina-Inter salgono sempre più, col passare delle ore, le quotazioni di Nicolas Gonzalez dal 1′. Nico si è infortunato alla coscia un mese e mezzo fa, andando in panchina in Supercoppa Italiana per fare numero. Ora però è pienamente recuperato e Vincenzo Italiano sta seriamente pensando di rimetterlo subito titolare. Potrà magari esserci una gestione, non dandogli novanta minuti, ma è presumibile che inizi lui. Resta quindi fuori uno tra Jonathan Ikoné e Riccardo Sottil, nella batteria di esterni della Fiorentina che non ha più Josip Brekalo destinato al Hajduk Spalato. Il quartetto offensivo viola si completa con Giacomo Bonaventura, che contro l’Inter ha spesso giocato le partite migliori in carriera, e Lucas Beltran. Quest’ultimo ha ormai superato M’Bala Nzola nelle gerarchie.

DA UN EX ALL’ALTRO – Dalla Supercoppa la Fiorentina si porta come eredità la squalifica dell’ex Inter Cristiano Biraghi, che sarà sostituito da Fabiano Parisi suo ricambio naturale. Ma c’è un altro ex sulle fasce, ossia Marco Davide Faraoni (arrivato due settimane fa dal Verona, già un assist con l’Udinese all’esordio) che è favorito su Michael Kayode. Pochi dubbi sulla presenza di Nikola Milenkovic e Luca Ranieri al centro della difesa. Il duo di centrocampo dovrebbe essere formato da Arthur Melo e da un altro ex, il prodotto della Primavera nerazzurra Alfred Duncan. In porta un cambio rispetto all’andata: lì aveva giocato Oliver Christensen (male) che oggi non è nemmeno fra i convocati per un problema fisico, da tempo il titolare è Pietro Terracciano. Questa la probabile formazione di Italiano per Fiorentina-Inter: P. Terracciano; Faraoni, Milenkovic, L. Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; N. Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran.