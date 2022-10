Fiorentina-Inter 3-4, goduria al Franchi! Mhkitaryan punisce all’ultimo!

Termina sul punteggio di 3-4 Fiorentina-Inter, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo all’Artemio Franchi in questo secondo tempo, dopo la prima frazione di gioco conclusasi 1-2 (vedi report).

BOTTA E RISPOSTA – Serata al cardiopalma per l’Inter, che esce dall’Artemio Franchi con tre punti proprio all’ultimo secondo. Dopo il primo tempo, la Fiorentina entra meglio in campo e al 60′ trova il pareggio: Ikoné sulla destra si fa beffe di Acerbi e con un tiro a giro perfetto piazza il pallone sotto la traversa per il 2-2. A questo punto torna a farsi sotto l’Inter, che al 73′ ha l’occasione per riportarsi in vantaggio: Terracciano abbatte in uscita Lautaro Martinez e – dopo un lungo check VAR – arriva il rigore. Non sbaglia l’argentino, che dal dischetto trova la doppietta personale e il 2-3.

GODURIA FINALE – Dopo la rete segnata dall’Inter, però, i nerazzurri si schiacciano troppo. Complici anche le scelte di Simone Inzaghi. Nel finale è assalto viola alla porta di Onana. Un assalto che si concretizza con la beffa al 90′: dagli sviluppi di calcio d’angolo Luka Jovic impatta in girata una palla spiovente in area e trova l’angolino dove Onana non può arrivare. È il gol del 3-3 e della rimonta della Fiorentina ai danni dell’Inter. Ma non per molto. Perché quando tutto sembra finito, al 95′ i nerazzurri ripartono in contropiede, palla di Barella in mezzo e Mkhitrayan si fa trovare pronto con il rimpallo sulla deviazione della difesa viola. È il 3-4 finale, tre punti PESANTISSIMI!

Fiorentina-Inter, il risultato finale dell’undicesima giornata di Serie A

Fiorentina-Inter 3-4

Gol: Barella al 2′, Lautaro Martinez al 15′ e rig. al 73′, rig. Cabral al 33′, Ikoné al 60′, Jovic al 90′, Mkhitaryan al 90’+5