Fiorentina-Inter 1-2, al 45′ Barella e Lautaro Martinez aprono! Poi danno Dimarco

Termina sul punteggio di 1-2 il primo tempo di Fiorentina-Inter, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo all’Artemio Franchi in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

INIZIO SPRINT – Partita piuttosto nervosa quella tra Fiorentina e Inter, con il primo tempo che ha visto i nerazzurri meglio nella prima parte che nella seconda. Frutto anche e soprattutto del gol dopo 2 minuti di Nicolò Barella, liberato da solo davanti a Terracciano da un assist pregevole di Lautaro Martinez: tocco di punta e gol del vantaggio. Piove sul bagnato per i viola, costretti a rinunciare a Nico Gonzalez per infortunio dopo 8 minuti, dentro Ikoné al suo posto. Minuto 15, ripartenza letale dei nerazzurri guidata magistralmente da Lautaro Martinez che manda al bar Martinez Quarta e di sinistro infila un diagonale che non lascia scampo a Terracciano: 0-2.

TUTTO RIAPERTO – Sembra una gara tranquilla per l’Inter, che soffre poco nonostante i tentativi di reazione della Fiorentina. A riaprire tutto, però, ci pensa Federico Dimarco. Un intervento sciagurato su Bonaventura – dopo aver già tirato e sbagliato – in area di rigore, che porta il direttore di gara Valeri a concedere il calcio di rigore. Sul dischetto, al 33′, si presenta Arthur Cabral che con freddezza spiazza André Onana e accorcia le distanze. Da qui la gara si innervosisce, con diversi falli fischiati e anche qualche cartellino giallo, persino per Simone Inzaghi in panchina. Si chiude così 1-2 il primo tempo di Fiorentina-Inter.

Fiorentina-Inter, il risultato dopo i primi quarantacinque minuti di gioco

Fiorentina-Inter 1-2

Gol: Barella al 2′, Lautaro Martinez al 15′, rig. Cabral al 33′