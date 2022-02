Fantacalcio Inter: i consigli per la 24ª giornata di Serie A (Inter-Milan)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la ventiquattresima giornata di campionato, Inter-Milan

SI RIPARTE − La Serie A ritorna in campo con la ventiquattresima giornata. Sarà un lungo weekend di campionato e Fantacalcio che avrà inizio domani pomeriggio con l’anticipo tra Roma e Genoa (ore 15.00) e si chiuderà lunedì sera con il match salvezza Salernitana-Spezia. In vista dell’imminente giornata, occhio come sempre alla formazione da schierare. Bisogna porre grande attenzione per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

DERBY − Dopo un mese di gennaio complicato ma positivo con la conferma del primo posto in campionato e la vittoria in Supercoppa Italiana, l’Inter apre il suo febbraio di fuoco con il Derby contro il Milan. In Inter-Milan, occorre ripartire immediatamente con il piede premuto sull’acceleratore per confermare la propria forza. Occhio sempre al Fantacalcio con i consigliati e gli sconsigliati dell’Inter per Inter-Milan.

INTERISTI DA FANTACALCIO − La quota 53 gol in campionato e i 18 marcatori diversi in stagione (16 in Serie A) dimostrano come i giocatori dell’Inter siano decisamente appetibili anche in ottica Fantacalcio. Lautaro Martinez con il suo 7.89 è il giocatore con la miglior fantamedia in casa nerazzurra anche se in questo 2022 non ha ancora timbrato in Serie A. Buona anche la fantamedia di Dzeko (7.8), decisivo nell’ultima uscita prima della sosta col gol allo scadere al Venezia. Tra i peggiori, invece, Stefan de Vrij che fa segnare una fantamedia pari al 5.66.

A poche ore dal fischio d’inizio e dal deadline della formazione fantacalcistica (occhio all’anticipo di domani delle 15.00 Roma-Genoa), vi proponiamo i giocatori consigliati, sconsigliati e le possibili sorprese dell’Inter in Inter-Milan.

GIOCATORI CONSIGLIATI − In vista di Inter-Milan, un nome da schierare al Fantacalcio è quello Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è uno dei grandi protagonisti di questa Inter con sei gol e otto assist in campionato. Fondamentale il Derby d’andata per far esplodere definitivamente la sua esperienza in nerazzurro (vedi articolo). Domani sarà l’ex più atteso e al Fantacalcio potrebbe portare bonus importanti.

Da un giocatore esploso nel Derby d’andata ad uno che invece deve farsi perdonare qualcosa, ovvero Lautaro Martinez. Il Toro argentino non ha dimenticato il rigore divorato a novembre, anche se da lì in avanti ha messo su un filotto di partite niente male (quattro gol in cinque partite). Al Fantacalcio, bisogna schierarlo anche perché arriva carico a mille dopo le reti messe a referto con l’Argentina nelle qualificazione al Mondiale.

GIOCATORI SCONSIGLIATI − Tra gli sconsigliati in casa Inter in Inter-Milan al Fantacalcio, meglio evitare Stefan de Vrij. Il difensore olandese, il peggior giocatore di movimento per fantamedia tra i nerazzurri, dovrà vedersela contro Olivier Giroud. Cliente sempre fastidioso e molto bravo a smarcarsi in area di rigore. Non solo il francese perché con Franck Kessié spostato sulla trequarti saranno pericolosi gli inserimenti senza palla. Il consiglio è di lasciarlo in panchina preferendo altri giocatori.

POSSIBILE SORPRESA − Tra le sorprese in Inter-Milan al Fantacalcio occhio ad Alexis Sanchez. Battere il ferro finché caldo deve essere il mantra sia di Inzaghi che dei fantallenatori che lo hanno in squadra. Il cileno è in una condizione fisica e mentale di grazia e tenerlo in panchina rischia di sembrare un vero azzardo. Dopo la doppietta con la maglia del Cile, El Nino Maravilla vuole decidere anche il Derby.

GIOCATORI INDISPONIBILI − Quanto agli indisponibili di Inter-Milan, Inzaghi ha tutti a disposizione eccetto Joaquin Correa e il neo-acquisto Robin Gosens. In dubbio, invece, la convocazione di Caicedo (il motivo).