Empoli-Inter, formazioni ufficiali: Inzaghi fa turnover, anche Gagliardini dal 1′

Empoli-Inter tra poco in campo per la partita della 31ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 12:30 presso lo Stadio “Carlo Castellani” di Empoli (FI), dove Inzaghi fa turnover abbondante. Torna il capitano Handanovic tra i pali ma anche Gagliardini in mezzo al campo. A destra c’è Bellanova. Nelle rotazioni proposte solo Acerbi è costretto agli straordinari… da terzo sinistro. Di seguito le formazioni ufficiali di Empoli-Inter in Serie A

EMPOLI (4-3-2-1): 1 Perisan; 24 Ebuehi, 34 Ismajli, 33 Luperto, 65 Parisi; 32 Haas, 18 Marin, 25 Bandinelli ©; 35 Baldanzi, 28 Cambiaghi; 19 Caputo.

A disposizione: 22 Ujkani, 40 Stubljar; 3 Cacace, 5 Grassi, 8 Henderson, 9 M. Satriano, 14 Pjaca, 20 Degli Innocenti, 23 Destro, 26 Tonelli, 30 Stojanovic, 55 E. Vignato, 91 Piccoli.

Allenatore: Paolo Zanetti

Empoli-Inter, formazioni ufficiali: la squadra ospite

INTER (3-5-2): 1 Handanovic ©; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 12 Bellanova, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 90 Lukaku, 11 J. Correa.

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana; 2 Dumfries, 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez, 14 Asllani, 23 Barella, 32 F. Dimarco, 36 Darmian, 45 V. Carboni, 46 Zanotti, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

