Chi insieme a Lukaku in Udinese-Inter? Due ipotesi oltre a Sanchez – Sky

Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di “Sky Sport”, ha fatto il punto sulla rosa dell’Inter in vista della trasferta contro l’Udinese, in programma domenica sera. Antonio Conte dovrà decidere chi schierare al fianco di Romelu Lukaku, oltre a fare la conta a centrocampo

IL PUNTO – Matteo Barzaghi fa il punto sui giocatori a disposizione di Antonio Conte in vista di Udinese-Inter, match in programma domenica sera alle 20.45: «Non ci sarà Lautaro Martinez squalificato, l’ipotesi più probabile in attacco è Romelu Lukaku con Alexis Sanchez al suo fianco, anche se si avrà unì’idea più chiara solo sabato. Due le alternative: Esposito al fianco del belga o due trequartisti a supporto di Lukaku. A centrocampo non è finita l’emergenza: Gagliardini sarà out per circa un mese, Sensi deve fare i conti con un risentimento al polpaccio. Difficile una sua presenza a Udine, più probabile che provi a recuperare per il derby. Brozovic sta recuperando, potrebbe farcela per Udine ma è un azzardo dirlo con certezza. Bisogna capire tra Borja Valero, Brozovic, Barella ed Eriksen chi giocherà dal primo minuto. Sanchez, nel caso in cui venisse schierato nella sua posizione naturale, potrebbe far vedere di essere in crescita contro la sua ex squadra».

Fonte: Matteo Barzaghi – Sky Sport.