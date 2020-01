SONDAGGIO – Gol piÃ¹ bello dell’Inter a gennaio 2020: vota il preferito!

SONDAGGIO – Gol più bello dell’Inter a gennaio 2020: vota il preferito!

Condividi questo articolo

Con la vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia, si chiude il mese di gennaio 2020. Per l’Inter 3 vittorie e 3 pareggi, 12 gol fatti e 6 subiti. Tra i gol segnati, abbiamo selezionato i tre più belli: votate il vostro preferito nel sondaggio!

Napoli-Inter: Romelu Lukaku (0-1)

Il mese di gennaio 2020, ma in generale il nuovo anno, si è aperto nel migliore dei modi per l’Inter. Al rientro dalla sosta natalizia, i nerazzurri schiantano il Napoli con un graffiante 1-3. La doppietta di Romelu Lukaku e il gol finale di Lautaro Martinez valgono i 3 punti che per l’Inter mancavano da 22 anni al San Paolo. Tra le due reti del numero 9 nerazzurro, scegliamo quella che apre le marcature. Un contropiede dal ritmo crescente come quello di una batteria heavy metal: Lukaku sfrutta un disimpegno errato nella trequarti nerazzurra, e si invola verso la porta. Dal limite dell’area scocca un mancino devastante, che non lascia scampo ad Alex Meret.

Inter-Cagliari: Romelu Lukaku (1-0)

Ancora Romelu Lukaku protagonista nel mese di gennaio, in cui ha siglato due doppiette arrivando a 18 reti in nerazzurro. Nella sfida contro il Cagliari, ai quarti di Coppa Italia, il belga porta in vantaggio l’Inter già dopo 22″. Sfruttando un retropassaggio sbagliato dai rossoblu, Lukaku si avventa sulla palla e si lancia ineluttabilmente verso la porta. Manda fuori dai giochi due difensori sardi, e fredda il portiere con un tracciante sinistro micidiale.

Inter-Fiorentina: Nicolò Barella (2-1)

Il terzo gol scelto dalla redazione di Inter-News.it tra i migliori di gennaio 2020 è quello di Nicolò Barella contro la Fiorentina. Un gol di straordinaria fattura, che regala ai nerazzurri l’avanzamento in semifinale di Coppa Italia. Al 22′ della ripresa, gli uomini di Antonio Conte sviluppano una rapidissima transizione sulla fascia destra. Il cross dalla destra viene allontanato dalla difesa viola, ma la palla scende al limite dell’area. Barella è magistrale nell’aspettare il contro balzo giusto e colpire perfettamente al volo. Palla sul palo più lontano, niente da fare per il portiere Terracciano.