Borussia Mönchengladbach-Inter: un ballottaggio per Conte – SM

Antonio Conte Inter

Borussia Mönchengladbach-Inter di domani sera è fondamentale per la Champions League. Antonio Conte ha un ballottaggio per la sfida in cui bisogna vincere per mantenere viva una debole speranza di passaggio del turno

L’Inter domani deve assolutamente vincere in casa del Borussia Mönchengladbach per mantenere viva una debole speranza di passare il turno e ottenere la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Secondo “Sport Mediaset” Antonio Conte ha un solo dubbio di formazione, un ballottaggio tra Perisic e Young per la fascia sinistra, col croato al momento leggermente favorito.