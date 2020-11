Borussia Mönchengladbach-Inter: possibile una conferma a sorpresa – Sky

Borussia Mönchengladbach-Inter di domani è una sfida decisiva. I nerazzurri, se vogliono continuare a sperare nel passaggio del turno, devono assolutamente vincere. Possibile una conferma a sorpresa della squadra vincitrice contro il Sassuolo

Domani l’Inter si gioca tutto in Champions League in casa del Borussia Mönchengladbach. E’ obbligatorio vincere per continuare a sperare in un passaggio del turno ormai decisamente complicato e per cercare l’obiettivo Antonio Conte sembra orientato a confermare buona parte della formazione vista contro il Sassuolo, con una possibile conferma a destra. Matteo Darmian, infatti, titolare con profitto a Reggio Emilia sembra orientato a confermare la sua maglia da titolare al posto di Hakimi apparso appannato nelle ultime settimane.