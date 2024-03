Arnautovic e Carlos Augusto, oggi esami: pessimismo. Inter, botta per un altro – CdS

Arnautovic e Carlos Augusto sono usciti per infortunio sabato a Bologna e, come già anticipato ieri, l’Inter oggi li sottoporrà a esami. C’è pure una botta per un altro giocatore, come segnala il Corriere dello Sport.

ASSENZA SICURA – Mattinata di rilievo in casa Inter, per gli esami a cui si sottoporranno Marko Arnautovic e Carlos Augusto. I due sono usciti per infortunio sabato contro il Bologna, bisogna capire i tempi di recupero. Il Corriere dello Sport dà pessimismo soprattutto per l’attaccante, che già aveva avuto un serio problema muscolare a settembre a Empoli. Arnautovic ne ha riportato un altro al 95′ di sabato, su un recupero difensivo. Per lui la prima diagnosi è risentimento ai flessori della coscia destra, per Carlos Augusto invece affaticamento al polpaccio. Ma se ne saprà di più nelle prossime ore, appena l’Inter avrà l’esito degli esami. C’è poi un terzo giocatore che ha accusato qualche fastidio nella trasferta del Dall’Ara. A Marcus Thuram è stato risparmiato l’ultimo quarto di gara in Bologna-Inter a causa di una botta, ma per fortuna le sue condizioni non preoccupano. E, a differenza di Arnautovic e Carlos Augusto, non ci sono problemi su una sua presenza contro l’Atlético Madrid mercoledì.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.