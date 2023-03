Inter-Juventus (0-1): Inzaghi paga subito l’unica strategia di Allegri

Inter-Juventus termina con una sconfitta di misura che fa discutere. Lo 0-1 (irregolare) firmato Kostic, assegnato nonostante l’utilizzo del VAR, decide una partita tutt’altro che spettacolare. Inzaghi non riesce a recuperare lo svantaggio iniziale, finendo presto nella (solita) trappola pensata da Allegri fin da subito. Di seguito l’analisi tattica di Inter-Juventus in Serie A

Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte di Inzaghi

FORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare la Juventus in Serie A: 24 Onana; 36 Darmian, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic ©, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

In-Game Analysis: sviluppo e lettura di Inter-Juventus

HIGHLIGHTS – Nel primo tempo, al 23′ Kostic sulla sinistra sfrutta la libertà concessagli da Dumfries e indovina l’angolino vincente alla sinistra di Onana (immobile, ndr) con un diagonale mancino precisissimo (0-1). La partita, già condizionata dall’errore arbitrale che porta al vantaggio bianconero, termina con l’espulsione di D’Ambrosio e Paredes dopo il triplice fischio finale.

SOSTITUZIONI – Nel secondo tempo, al 63′ e sul risultato di 0-1, arriva il primo doppio cambio di Inzaghi: fuori Dimarco e Barella, dentro D’Ambrosio e Mkhitaryan. Staffetta sulla fascia sinistra e nel ruolo di mezzala destra. Al 79′ ecco il secondo doppio cambio per l’Inter: fuori Darmian e Lukaku, dentro Correa e Dzeko. Inzaghi passa al 3-4-1-2 con l’argentino a supporto dei due compagni di reparto. Infine, all’83′, spazio al quinto e ultimo cambio nerazzurro: fuori Dumfries, dentro Bellanova. Altra staffetta, stavolta sulla fascia destra, per l’assalto nel finale.

Player Analysis: focus sul singolo nerazzurro

FLOP – Altra prestazione sottotono condizionata da un errore determinante per la sconfitta e quindi per la bocciatura piena: Dumfries (vedi pagelle di Inter-Juventus). Non si preoccupa miminamente di Kostic in occasione del contropiede che porta al gol-vittoria bianconero. Un errore – condiviso con il resto della squadra – così grave che non può andare peggio. E purtroppo non va nemmeno meglio. Poco concreto in fase di spinta, soprattutto al cross. Non incide come dovrebbe. Di nuovo. Prestazione in linea con quelle di questa stagione. Distratto.

Post-Game Analysis: considerazioni finali sulla partita

COMMENTO – Inutile analizzare una partita che, in condizioni normali, al 23′ sarebbe stata ancora a reti inviolate. L 0-1 di San Siro non riassume bene quanto visto in campo ma spiega benissimo ciò che è stato preparato dai due allenatori. Allegri, come di consueto, punta a non scoprirsi per andare alla ricerca del gol. E quindi del vantaggio minimo da difendere. Ci riesce grazie al gol di Kostic, viziato da un evidente errore arbitrale in collaborazione con il VAR. Una volta trovato lo 0-1, le ipotesi 1-1 e 0-2 diventano quasi utopia: la strategia premia Allegri, che non rischia nulla. Rischia molto di più Inzaghi, chiamato a inventarsi qualcosa per cercare di recuperare lo svantaggio iniziale. Non ci riesce. E nessuno si meraviglia più di questo, basti guardare chi si alza dalla panchina. Come, quando e perché. Non può essere D’Ambrosio “alla Perisic” a cambiarti la partita. E nel 2023 nemmeno Mkhitaryan e Dzeko, perché realtà e speranza non vanno di pari passo. Ennesimo passaggio a vuoto con Correa e infine Bellanova. Questa è l’Inter di Inzaghi, oggi. La speranza è che nella doppia sfida di Coppa Italia, contro questa Juventus, vada diversamente. E che vada diversamente soprattutto in Champions League…

OSSERVAZIONE – Il risultato dell’ultimo (ma non ultimo per questa stagione!) Derby d’Italia dà il via alla settimana da incubo. La settimana della sosta internazionale. Tradotto: il mese di marzo si chiuderà con Inzaghi al centro dell’attenzione mediatica. Riflettori puntati sull’allenatore dell’Inter, a cui verranno date tutte le colpe per l’ennesimo passo falso stagionale. Si tornerà a parlare di esonero, immediato. E ci saranno nuove ipotesi su chi potrà sostituirlo in panchina in questo finale di stagione. Occhio, però. Questo non è l’effetto negativo del KO in Inter-Juventus, bensì l’effetto positivo del sorteggio “benevolo” in Europa. L’Inter rischia di veder sfumare perfino il quarto posto in Serie A ma intravede un sentiero “amico” che può portare fino a Istanbul. Con o senza Inzaghi? Questa è la domanda a cui dare riposta nei prossimi giorni. Inzaghi pagherà caro questo 0-1 contro Allegri, almeno mediaticamente. Lo stop causa nazionali farà il resto: è arrivato il momento della verità, ma anche il momento di rimettere il bene dell’Inter al centro.

Extra analisi tattica di Inter-Juventus (Serie A)

