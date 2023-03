Darmian: «L’Inter poteva e doveva fare meglio. Un episodio condiziona…»

Darmian interviene dopo la sconfitta dell’Inter contro la Juventus. Il giocatore nerazzurro, nel corso della trasmissione “La Domenica Sportiva”, parla anche della chiamata in Nazionale.

DETTAGLI – Matteo Darmian cerca di spiegare ciò che ha condizionato la gara dell’Inter, persa contro la Juventus. Ai microfoni di “La Domenica Sportiva”, il giocatore nerazzurro afferma: «Quella del gol subito è un’azione abbastanza veloce. A volte in campo non si ha la giusta percezione. Quello è stato un episodio che ha condizionato la partita perché poi è risultato determinante. C’è sempre da migliorare, perdere non è mai piacevole, a maggior ragione in una partite così importante. È stata una partita in cui potevamo e dovevamo far meglio. In queste sfide un dettaglio può determinare il risultato. Il mio ritorno in Nazionale? Sono molto contento di tornare. Per me è motivo di orgoglio vestire maglia azzurro, è una cosa unica e mi fa molto piacere. Ripaga gli sforzi e il lavoro duro che faccio in settimana e durante le partite. Cercherò di fare sempre di più, di migliorare giorno dopo giorno e farmi trovare pronto».