Roma-Inter Women, le pagelle: Merlo top da 7, ma troppi flop!

Roma-Inter Women, gara valida per il quarto turno del campionato di Serie A Femminile, termina 2-0. Poche le nerazzurre che disputano una prestazione all’altezza: fra queste c’è Merlo. Ecco le pagelle di Roma-Inter Women.

CETINJA: 7 – Salva in tantissime occasioni le sue compagne. Se i gol subiti al termine della sfida sono soltanto due il merito è anche e soprattutto del portiere serbo. Risponde più volte con un “no” secco a Giacinti e Giugliano.

Roma-Inter Women, le pagelle: difesa

MERLO: 7 – In una sfida alquanto difficile risulta una delle migliori nerazzurri in campo. Precisa e preziosa in chiusura, come sullo scambio fra Greggi e Kumagai nel primo tempo. Pericolosa anche nell’area avversaria, quando sfiora il pareggio. Il palo le impedisce di prendersi i meriti.

BOWEN: 5,5 – Dal suo lato destro arrivano molti cross pericolosi. Concede un po’ troppo spazio a un attacco che sa come essere velenoso.

ALBORGHETTI: 5,5 – La deviazione al 66′, che favorisce il raddoppio avversario, è solo una delle tante note stonate del match. In ritardo e disattenta, il capitano dell’Inter Women si fa aggirare troppo spesso dalla difesa giallorossa.

SONSTENVOLD: 5,5 – Non riesce a contrastare efficacemente le incursioni giallorosse. Lo stesso vale per l’uscita palla al piede dall’area di rigore. Si fa scippare spesso la sfera.

– Dall’86’ BONETTI: SV –

Roma-Inter Women, le pagelle: centrocampo

CSISZAR: 6 – Qualche sbavatura anche per lei, che accusa la prestazione sottotono del resto della squadra in Roma-Inter Women.

– Dal 74′ BUGEJA: SV –

ECKHOFF: 5,5 – Non benissimo la centrocampista norvegese. Paga il conto dei 90′ contro la Lazio. Guarino preferisce sostituirla al termine del primo tempo.

– Dal 46′ SIMONETTI: 6,5 – Buon impatto in una gara complicata. La sua entrata dà un po’ di luce in mezzo al campo. Aiuta in fase di recupero e costruzione e si fa vedere anche davanti.

THOGERSEN: 5.5 – In altre gare abbiamo ammirato prestazione del difensore decisamente migliore. La posizione assegnatale dall’allenatrice forse non la premia.

KARCHOUNI: 6 – Non al top ma comunque collaborativa. Prova anche la conclusione personale dalla distanza, che è una delle sue armi migliori. Non riesce però a dare il suo contributo in una sfida particolarmente ostica.

BONFANTINI: 5 – Prestazione sottotono anche per l’attaccante italiana. Appare svogliata e disattenta. Non si intende con la compagna Cambiaghi.

Roma-Inter Women, le pagelle: attacco

CAMBIAGHI: 5 – Giornata completamente storta per la nuova attaccante, che fa strillare Rita Guarino dalla panchina. Soprattutto nel primo tempo sembra in difficoltà nel dialogare col reparto di centrocampo. Spreca molte potenziali occasioni in ripartenza, non leggendo a dovere le trame delle compagne.

– Dal 67′ AJARA: 6 – Prova a dare un po’ di brio e movimento all’attacco nerazzurro e, in un certo senso, ci riesce anche. Ma non fino in fondo, come dimostrato in questo esordio stagionale. Manca l’ultimo passaggio, quello vincente per il gol.

Roma-Inter Women, le pagelle: coach

GUARINO: 5,5 – Nel duello contro le detentrici dello scudetto l’allenatrice nerazzurra sceglie di cautelarsi in difesa, per proteggersi dal letale attacco giallorosso. L’assetto, però, non risulta efficace, con un’evidente difficoltà nel far legare il reparto offensivo col resto del campo. Guarino prova a cambiare l’inerzia della gara, già subito dopo l’intervallo. Ma l’umore delle calciatrici è compromesso: il risultato di Roma-Inter Women è una sconfitta e zero punti.