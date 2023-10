Guarino: «Dispiace, ma da queste partite trarre un insegnamento!»

Guarino si è espressa sulla sconfitta dell’Inter Women contro la Roma. La coach è apparsa dispiaciuta, ma non abbattuta dal Tre Fontane

INSEGNAMENTO − A Inter TV, Rita Guarino commenta la sconfitta delle nerazzurre: «Premia la Roma perché è una squadra di tutto rispetto, ha messo in campo tutta la qualità possibile per metterci in difficoltà. Alle ragazze abbiamo chiesto impegno, ma non siamo riuscite a concretizzare alcune azioni in transizione, dove potevamo portare a casa qualcosa in più. Dispiace per non essere state concrete. Partite come queste le abbiamo già giocate, le affronteremo ancora, insegnano che quando hai delle occasioni bisogna sfruttarle».