Roma-Inter Women 1-0 al 45′: la squadra di Guarino soffre!

In campo Roma-Inter Women per il quarto turno di Serie A Femminile allo Stadio “Tre Fontane” di Roma (RM). Le interiste chiudono il primo tempo sul risultato di 1-0. Troppe disattenzioni e poca concretezza. La Roma è letale. Di seguito il report del primo tempo di Roma-Inter.

NB: Segui Roma-Inter Women grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it.

PRIMO TEMPO – I primi 45′ di Roma-Inter Women iniziano con le nerazzurre in avanti. Al 3′ si distendono in contropiede con un’accelerazione di Michela Cambiaghi, che però sbaglia l’ultimo passaggio e si lascia scappare una delle poche opportunità del primo tempo. Subito dopo le padrone di casa dimostrano tutta la propria bravura e dominano in campo, prendendo completo possesso del pallone e del gioco. L’Inter Women non sfrutta le occasioni, con troppe disattenzioni in fase offensiva, la Roma Femminile invece fa male. Dopo undici minuti, infatti, le giallorosse segnano già bene sei calci d’angolo. Con questi ritmi il gol del vantaggio non tarda ad arrivare: al 18′ Haavi disegna un cross dalla sinistra che Giada Greggi colpisce al volo al centro dell’area. Sara Cetinja non può nulla. Sul finale prova a farsi vedere anche la squadra di Rita Guarino, che in panchina sembra particolarmente scontenta. Al 40′ Gouthia Karchouni calcia col destro dalla distanza, ma la conclusione finisce alta sopra la traversa. Il primo tempo di Roma-Inter Women termina, senza alcun recupero assegnato dall’arbitro, 1-0.

Roma-Inter Women – Tabellino

1 ROMA – INTER 0

Marcatrici: Greggi (R) al 18′.

ROMA (4-3-3): 1 Korpela; 14 Aigbogun, 2 Minami, 32 Linari, 3 Di Guglielmo; 8 Kumagai, 10 Giugliano, 20 Greggi; 11 Haavi; 9 Giacinti, 18 Glionna.

A disposizione: 12 Ceasar, 6 Valdezate, 7 Viens, 15 Serturini, 19 Latorre, 21 Tomaselli, 23 Feiersinger, 33 Kramzar.

Coach: Alessandro Spugna.

INTER (4-2-3-1): 21 Cetinja; 13 Merlo, 3 Bowen, 19 Alborghetti, 2 Sønstevold; 27 Csiszar, 15 Eckhoff; 25 Thøgersen, 5 Karchouni, 11 Bonfantini; 36 Cambiaghi.

A disposizione: 12 Piazza, 7 Bugeja, 9 Polli, 10 Bonetti, 14 Robustellini, 20 Simonetti, 33 Ajara Njoya, 47 Fadda, 55 Tomter.

Coach: Rita Guarino.

Arbitro: Marco Emmanuele (sez. Pisa). Assistenti: Lisi-Rinaldi. Quarto Ufficiale: Artini.

Note – Ammonizioni: Aigbogun (R) al 38′.