Pandini: “Inter-Milan partita speciale. Ora ho la fortuna di giocarla”

Inter-Milan è sempre più vicina. Marta Pandini ha parlato della stracittadina di Milan, descrivendo le emozioni provate prima da tifosa e poi sul terreno da gioco. Di seguito le dichiarazioni della centrocampista e calciatrice della Nazionale, riportate dal profilo Twitter di Inter Women

VERSO IL DERBY DI MILANO – Di seguito le sentite dichiarazioni di Marta Pandini per Inter-Milan, partita vissuta prima da tifosa e poi da calciatrice: «Per me il derby è stato una partita speciale fin da quando ero bambina. Sono nata a Milano e quindi in questa città è una partita importante e sentita. Se prima la guardavo da tifosa, adesso ho la fortuna di giocarla in prima persona».