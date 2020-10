Marani: “Derby? Inter in affanno vero. Vidal insostituibile, ma Eriksen…”

Matteo Marani

Matteo Marani ha commentato le ultime notizie sul derby tra Inter e Milan negli studi di SkySport24. Il giornalista sottolinea l’ottimo inserimento di Arturo Vidal e i problemi di Christian Eriksen

SETTIMANA DURA PRIMA DEL DERBY – Di seguito le dichiarazioni di Marani: «La partita contro la Fiorentina è stata emblematica della profondità della rosa dell’Inter, ma questo ora non vale. Conte ha i numeri contati. Eriksen in questo momento non parte davanti agli altri. I nerazzurri stavolta non possono cambiarli dalla panchina: devono affidarsi agli undici. Ho visto D’Ambrosio e Kolarov in grande difficoltà contro la Fiorentina, ma stavolta ci sarà de Vrij nel cuore della difesa. L’Inter ora è in vero affanno. Conte qualche mese fa avrebbe calcato molto la mano. Credo la sua comunicazione sia cambiata molto nei modi, nei toni e nei timbri. E’ stata una settimana difficilissima. Se l’Inter malgrado tutto questo riesce a battere il Milan, dà una grande risposta come squadra che può arrivare fino in fondo. Vidal è stato molto veloce a entrare nei meccanismi. Ha tanto temperamento e leadership che si adatta perfettamente a Conte. E’ insostituibile per l’Inter».