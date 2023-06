Italia Femminile, le ragazze dell’Inter Women convocate da Bertolini

Tra convocate da Bertolini, CT dell’Italia Femminile, per la preparazione del Fifa Women’s World Cup 2023 ci sono anche alcune calciatrici dell’Inter Women. Di seguito tutte le informazioni pubblicate sui social dal profilo ufficiale delle Azzurre FIGC.

CONVOCAZIONE – L’Italia Femminile continua la preparazione per il Fifa Women’s World Cup 2023. In vista del Mondiale Femminile in Australia e Nuova Zelanda, la CT Milena Bertolini ha chiamato all’appello anche le ragazze dell’Inter Women. Francesca Durante, Beatrice Merlo, Chiara Robustellini, Marta Pandini e Flaminia Simonetti sono state convocate per la prima settimana di ritiro a Riscone di Brunico. Per sabato 1° luglio è in programma a Ferrara l’amichevole dell’Italia Femminile contro il Marocco.

Fonte: Azzurre FIGC – Instagram