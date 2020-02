Inter Women, Colombo: “Essere qui Ã¨ un onore. Pink Bari? SarÃ  battaglia”

Inter Women, Colombo: “Essere qui è un onore. Pink Bari? Sarà battaglia”

Intervistata ai microfoni di “Inter TV”, Sofia Colombo, giovane centrocampista della squadra Women, ha parlato delle nerazzurre e della prossima partita contro la Pink Bari

SERIE A – Queste le parole di Sofia Colombo, giovane centrocampista dell’Inter Women, partendo dal primo campionato in Serie A della squadra femminile nerazzurra: «Sta andando abbastanza bene. Siamo partite un po’ così, però è un po’ normale. Siamo una squadra nuova, giovane, con tanti nuovi innesti. Ultimamente sta andando molto bene secondo me perché ci stiamo conoscendo pian piano tutte. Sappiamo una come preferisce ricever palla piuttosto che un’altra. Speriamo di continuare su questa strada e continuare ad ottenere risultati positivi».

ESPERIENZA – Colombo su quanto può imparare da questa squadra: «Per me è un onore esser in questa squadra prima di tutto e soprattutto giocare anche con persone che hanno hanno una certa esperienza e spero di imparare molto da loro e apprendere ogni minimo dettaglio così da arricchire la mia sapienza personale».

PINK BARI – Colombo sulla prossima gara contro la Pink Bari (all’andata 1-1): «La nostra preparazione? All’andata è stata una battaglia e penso anche al ritorno. Sabato sarà un’altra battaglia infatti. Ci stiamo preparando come tutte le partite, come una partita contro la Juventus, son tutte importanti. Speriamo di fare risultato».

ITALIA U19 – Colombo sulle sue responsabilità da capitano dell’Italia Under 19: «Sicuramente è dimostrare, cercare di fare vedere anche alle altre, di dare sempre il massimo in allenamento per tenere sempre alto il morale. Cercare di dare un esempio».

TORNEO LA MANGA – Infine Colombo sulla successiva lunga sosta, in cui sarà impegnata nel torneo La Manga con la Nazionale: «Andremo a La Manga a fare questo torneo. Giocheremo contro tre grandi squadre. Le sensazioni sono positive perché siamo una grande squadra e sono sicura che riusciremo a far bene, soprattutto in vista dell’Europeo, della fase Élite. Mi auguro il meglio anche in questo torneo».