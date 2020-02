Inter-Sampdoria, cambi rispetto al Ludogorets! L’idea in chiave Juventus

Condividi questo articolo

In collegamento con “Sky Sport 24”, l’inviato Andrea Paventi ha parlato dell’Inter dopo la vittoria contro il Ludogorets e in vista delle partite contro Sampdoria e Juventus

LE ULTIME – Secondo il giornalista dell’emittente satellitare, la vittoria dell’Inter per 2-0 in Bulgaria può essere molto importante per i prossimi impegni di campionato contro la Sampdoria prima e per il derby d’Italia contro la Juventus poi. Contro i blucerchiati potrebbero infatti esserci diversi cambi, come il ritorno in campo di Marcelo Brozovic mentre non sarebbe esclusa la conferma di Christian Eriksen, vista la buona prestazioni di ieri. In chiave Juventus è stato particolarmente importante il risultato ottenuto contro il Ludogorets in Europa League. Grazie a questo Antonio Conte potrebbe effettuare in certo turnover nel giovedì precedente al big match contro i bianconeri facendo riposare giocatori nerazzurri importanti.