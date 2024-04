Guarino: «Sassuolo-Inter, gara sporca. Ecco cos’ha fatto la differenza»

Dopo la sconfitta di oggi in rimonta per 2-1 in Sassuolo-Inter, Rita Guarino ha commentato la prestazione delle nerazzurre ai canali ufficiali del club.

DIFFERENZA – Rita Guarino commenta con amarezza Sassuolo-Inter, gara che aveva visto le nerazzurre andare in vantaggio, salvo poi farsi ribaltare nel risultato. Queste le parole del tecnico, che riassume così la prestazione delle sue ragazze: «Una partita complicata, sporca, equilibrata nel primo tempo dove non riuscivamo a fare il nostro gioco. Nella ripresa entriamo bene, ci portiamo in vantaggio, ma non riusciamo a sfruttarlo e chiudere la partita nonostante le numerose occasioni da rete. Abbiamo dato coraggio alle avversarie che ci hanno ripreso. La differenza è che sono state molto più ciniche di noi su tre palle nello specchio contro le nostre otto».