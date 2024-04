Sassuolo-Inter Women, le pagelle: Magull come Calhanoglu 7!

Sassuolo-Inter Women termina 2-1. La squadra di Rita Guarino si portano avanti ma le neroverdi, anche grazie a un’ottima Durand, riescono a ribaltare il match. Bene Magull, infallibile dal dischetto come Calhanoglu. Di seguito le pagelle di Sassuolo-Inter Women.

CETINJA 6 – Intercetta la traiettoria dei due gol neroverdi ma non riesce ad impedirli. Tuttavia, prestazione sufficiente considerando la bravura delle due marcatrici e la prontezza dei riflessi per il resto della partita.

Sassuolo-Inter Women, pagelle: difesa

THOGERSEN 6 – Neutralizza Kullashi, rendendola meno pericolosa del solito. Svolge il classico lavoro in copertura ma si vede meno in fase avanzata rispetto al solito.

TOMTER 6 – Non si rende protagonista di azioni da ricordare, ma svolge al massimo della possibilità il lavoro in difesa.

FORDOS 5 – Non riesce a contrastare adeguatamente Sabatino, che ha il tempo di caricare il mancino per la rete del pareggio. Troppo leggere anche sul 2-1, quando la difesa nerazzurra si apre e lascia spazio a Clelland.

ROBUSTELLINI 5,5 – Il tiro completamente errato, alla ricerca del gol, terminato sul fondo resta negli occhi degli spettatori. Nel complesso, però, prestazione difensiva pulita e sufficiente.

Sassuolo-Inter Women, pagelle: centrocampo

MILINKOVIC 6- – Nella prima frazione di gioco fatica nel fare da collante fra il reparto offensivo e quello difensivo. Inizia meglio i secondi 45′, aiutando la squadra a distendersi in avanti spesso.

CSISZAR 6 – Leggermente sotto tono nel primo tempo, dove non riesce a trovare sbocchi per lanciare le compagne in avanti. Prova comunque sufficiente e di maturità. Si procura il fallo da rigore all’inizio della ripresa.

Dal 70′ BONETTI 6- – Prova anche lei a cambiare l’inerzia della partita, anche con tentativi personali dalle parti di Durand. Non è abbastanza, però.

MAGULL 7 – Ancora un altro gol per la centrocampista tedesca che continua a non deludere. In campo e dal dischetto assume sempre più le sembianze del collega in Prima Squadra Hakan Calhanoglu.

Sassuolo-Inter Women, pagelle: attacco

BONFANTINI 6,5 – Sia nel primo che nel secondo tempo è lei l’attaccante che impensierisce maggiormente la difesa neroverde. Un po’ sfortunata, non trova il gol solo perché trova una Durand particolarmente ispirata e in giornata.

Dal 90+3′ BOWEN S.V.

POLLI – Ritorno da titolare non dei migliori per l’attaccante italiana. Buone incursioni in area di rigore ma non produce abbastanza, soprattutto nel primo tempo, che possa impensierire la difesa neroverde.

Dal 60′ CAMBIAGHI 6 – Entra e dimostra qualità ed esperienza. Il gol subito pochi minuti dopo però spegne un po’ dell’entusiasmo nerazzurro e non l’aiuta.

BUGEJA 5,5 – Lavora da dietro, fornendo spunti interessanti e buone aperture che lanciano le compagne. Sotto porta, però, si fa trovare ancora una volta poco lucida e imprecisa.

Dal 70′ PEDERSEN 6 – Entra per cercare di dare nuova linfa alle compagne che hanno da poco subito il 2-1 della rimonta. Bene in fase difensiva, dove interviene con un ottimo recupero.

Sassuolo-Inter Women, pagelle: coach

GUARINO 6- – Considerando la prestazione sotto tono del primo tempo è difficile non pensare a come sarebbe potuta andare la partita con un altro attacco schierato dal 1′. Anche le sostituzioni arrivano quando il Sassuolo è ormai in vantaggio e sulle ali dell’entusiasmo. Le nerazzurre perdono una chance nella corsa al posto Champions League in uno scontro diretto che, con un po’ più di convinzione, avrebbero potuto vincere.