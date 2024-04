Giuntoli nega lo scudetto come Allegri: «In linea con i nostri obiettivi»

Intervenuto a DAZN prima del derby tra Juventus e Torino – attualmente in corso – Cristiano Giuntoli ha ricordato gli obiettivi della società. E, come Massimiliano Allegri, ha totalmente omesso la lotta (ormai spentasi da un pezzo) con l’Inter per lo scudetto.

IN LINEA – Nonostante una gara a settimana, nonostante la lotta punto a punto contro l’Inter (e battutine sarcastiche di Massimiliano Allegri annesse), Cristiano Giuntoli non cita per nulla le speranze – ormai spente – che la Juventus aveva per vincere lo scudetto. Anzi, tutto il contrario. Queste le sue parole, infatti, poco prima del derby contro il Torino: «Noi siamo in linea con i nostri obiettivi: arrivare in Champions League e valorizzare i nostri giovani».