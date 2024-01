Guarino: «Non contente della prestazione di oggi! Ora la coppa»

Guarino ha parlato dopo Inter-Sassuolo Femminile 0-1. La coach nerazzurra non contenta della prestazione delle sue ragazze.

NON CONTENTE − Rita Guarino ai canali ufficiali del club dopo il KO contro il Sassuolo Femminile: «Difficile da spiegare una partita come questa dove abbiamo concesso un paio di palle, tra primo e secondo tempo, e ha capitalizzato il 50% di queste occasioni. Una partita che per vincere devi mettere più convinzione sin dal primo minuto e non solo nel secondo tempo. Serve maggior lucidità negli ultimi 30 metri, questo non ci ha permesso di pareggiare e vincere. Non bisogna essere contenti di questa prestazione. Fiorentina? Obbligati a rituffarci già da oggi sulla partita di Coppa, faremo tesoro di questa partita per eliminare gli errori di oggi e faremo meglio la prossima».