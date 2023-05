Guarino: «Inter Women cresciuta di mentalità! Chawinga preziosa»

Giunti all’ultima sfida di campionato (vedi report) Guarino tira le somme della stagione dell’Inter Women. L’allenatrice nerazzurra, intercettata da La7, parla anche del proprio futuro e dell’apporto dato da Chawinga.

MENTALITÀ – Rita Guarino fa il punto della situazione sull’Inter Women, al termine dell’ultima gara di campionato: «Per certi versi questa è una partita emblematica che racconta il nostro percorso nella poule scudetto. Al di là della partita in casa contro la Roma, in tutte altre partite abbiamo prodotto occasioni e non abbiamo portato a casa risultati. Questo per la nostra incapacità di chiudere le occasioni avute. Spiace perché le ragazze hanno dato una buona prova ma non siamo riuscite a concretizzare le numerosi occasioni da gol avute. Da questa stagione mi porto la crescita nella mentalità della squadra. Rispetto all’ano precedente, in cui abbiamo gettato le basi, la mentalità è cresciuta. Non siamo ancora una squadra matura ma la strada è questa. Non è arrivato nessun contatto e io ho firmato per l’Inter Women. Sono qua e a disposizione di questo club, che in questo momento sta investendo tempo e risorse perché ha l’obiettivo e l’ambizione di voler crescere. In tutti i reparti dobbiamo crescere. Alcune giovani cresceranno sicuramente d’esperienza dopo questa stagione e in tutte le parti dobbiamo valorizzare di più quello che produciamo. Tabitha Chawinga è una giocatrice che fa reparto da sola e rompe gli equilibri avversari. I suoi gol non sono mai banali e non cerchiamo di sfruttare le sue caratteristiche con un gioco verticale. È stata preziosa per questo tipo di sviluppo».