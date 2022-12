FOTO – L’Inter Women in posa alla festa di Natale nerazzurra!

L’Inter Women ha partecipato alla festa organizzata nella serata di ieri dalla società nerazzurra. I profili social ufficiali interisti pubblicano gli scatti delle ragazze di Guarino.

FESTEGGIAMENTI – Tanti i volti dell’Inter coinvolti, nella serata di ieri, nella cena di Natale organizzata dalla società. Tra i partecipanti non potevano, di certo, mancare anche le ragazze di Rita Guarino. Dopo aver disputato in mattinata l’amichevole contro il Como (vedi report), l’Inter Women, al completo, ha partecipato all’evento in occasione delle festività natalizie. Tra brindisi, spettacoli e sorrisi, le nerazzurre hanno posato insieme. Di seguito alcuni degli scatti pubblicati dal profilo Twitter ufficiale del club interista.