Inter, Handanovic out con la Reggina! Presente uno degli olandesi – Sky

L’Inter domani (giovedì) affronta la Reggina nell’amichevole in programma allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria alle ore 18 (vedi articolo). Secondo le ultimissime di Matteo Barzaghi, intervenuto su Sky Sport, solo due non partiranno per la trasferta. Presente anche uno degli olandesi appena rientrati

DUE ASSENTI – L’Inter giovedì affronta la Reggina in amichevole. Secondo le ultime di Matteo Barzaghi, solo due non partiranno alla volta di Reggio Calabria: «Lukaku farà parte del viaggio, tornerà a giocare almeno un tempo per mettere minuti nelle gambe (vedi articolo). Non partirà Handanovic che, come accaduto con il Betis per Onana, rimane a lavorare ad Appiano Gentile a lavorare mentre il camerunense va a Reggio Calabria. Ci sarà de Vrij che è appena rientrato dopo l’esperienza al Mondiale mentre Dumfries, che sta bene ed è a disposizione, ne approfitta per migliorare la sua forma fisica. Non partono D’Ambrosio e Correa perché ancora infortunati, non ci sono Brozovic e Lautaro Martinez. Per il resto sono tutti a disposizione».