Inter Women-Como (3-1): l’amichevole invernale fa sorridere Guarino

L’Inter Women affronta in amichevole il Como, vincendo 3-1. Le nerazzurre di Guarino andate a segno allo Youth Development Centre di Milano sono Pandini, Chawinga e Bonetti. Di seguito il racconto dei 90′ di Inter-Como.

VITTORIA – Tra le amichevoli invernali in programma in casa nerazzurra anche quella dell’Inter Women contro il Como. La partita, disputata oggi allo Youth Development Centre di Milano, ha visto la squadra di Rita Guarino vincere per 3-1. Il primo gol arriva al 14′ con Marta Pandini, che porta in vantaggio le interiste con una conclusione di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poi, il raddoppio nerazzurro al 26′ grazie alla solita prodezza di Tabitha Chawinga (vedi articolo). L’Inter Women conclude l’opera alla ripresa, con la subentrata Tatiana Bonetti, che firma il 3-0 al 67′. Pochi minuti prima del fischio finale, precisamente all’81′, il Como accorcia le distanze con il gol di Elisa Carravetta. Non c’è più tempo, però, Inter-Como termina sul risultato definitivo di 3-1. Le nerazzurre possono, così, andare a riposo con il sorriso.