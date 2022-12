Napoli quasi OK: con il Lille si rivede un ex Inter! Atteso ultimo Nazionale

Il Napoli, prima di sfidare l’Inter il 4 gennaio a San Siro, domani (mercoledì) affronta il Lille nell’ultima amichevole di dicembre. Secondo le ultime di Francesco Modugno, intervenuto nel corso del pomeriggio su Sky Sport, Spalletti potrebbe ritrovare Rrahmani. Intanto si attende il ritorno dell’ultimo Nazionale. Di seguito le ultimissime

QUASI AL COMPLETO – Il Napoli di Luciano Spalletti, prima della sfida di campionato con l’Inter in programma il 4 gennaio a San Siro, si prepara ad affrontare il Lille in amichevole allo stadio “Maradona”. Il tecnico toscano ritrova Rrahmani e anche Politano: «L’amichevole con il Lille sarà un’occasione per andare a testare la condizione della squadra, magari con tutti a disposizione. Ormai sono sempre più evidenti e concreti i miglioramenti di Rrahmani, che oggi ha quasi completamente lavorato in gruppo. Forse domani potremmo vederlo in campo per qualche minuto. Di fatto il difensore si sta mettendo a disposizione di Spalletti. Anche i Nazionali sono quasi ritornati tutti alla base, manca solo Kim che è atteso domani. Gli altri oggi hanno iniziato a svolgere lavoro personalizzato. Con il Lille si rivedrà Politano che tornerà dall’inizio dopo aver smaltito l’affaticamento al polpaccio».