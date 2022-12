Ielpo: «Onana al Mondiale? Problemi tattici. Io contro costruzione dal basso!»

Ielpo dice la sua su quanto accaduto, nel corso del Mondiale, a Onana con il Camerun. Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, l’ex calciatore si esprime sulle nuove costruzioni di gioco che coinvolgono i portieri.

COSTRUZIONE – Mario Ielpo si pronuncia sulla questione, tanto discussa nel corso del Mondiale, tra André Onana (vedi focus) e la Nazionale del Camerun. Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, l’ospite dà un parere da ex portiere: «Cos’è successo tra Onana e il Camerun? La questione si basa sulla tattica del portiere. Su come veniva interpretato il suo ruolo e sull’evoluzione che c’è adesso, con la costruzione che deve partire da lui. La decisione sta nel fare un gioco classico o una costruzione a partire dal portiere. Io sono contro la costruzione dal basso, per me è un’eresia. Cosa facevo io quando ero un portiere? Quando potevo prenderla con le mani, se il difensore me la dava perché era pressato, io non gliela ridavo. Facevo salire tutti e rinviavo. Adesso, invece, è più difficile fare questo». Questo il pensiero di Ielpo su Onana e, più in generale, sul nuovi schemi di gioco adottati dalle squadre.