Pioli: «Obiettivo vincere: quattro fronti su cui focalizzarci! Una rivale forte»

Pioli guarda alla ripresa del campionato e non solo. Il tecnico del Milan sottolinea quanto la sua squadra sia forte e in grado di poter vincere ovunque, a iniziare magari dal primo obiettivo concretizzabile, ossia la Supercoppa italiana contro l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport

PUNTARE IN ALTO – Stefano Pioli tesse le lodi del suo Milan che a gennaio si giocherà la Supercoppa italiana nel derby contro l’Inter: «Rimango convinto della qualità dei miei giocatori, al completo siamo una squadra forte per cercare di vincere ogni singola partita sapendo che i nostri competitor sono molto forti, soprattutto il Napoli che sta dimostrando di avere una qualità incredibile. Se il Napoli mantiene quel livello può fare 100 punti e a quel punto bisogna fargli solo i complimenti. Il nostro mercato di gennaio è recuperare i nostri giocatori, questa squadra al completo è forte: ha le qualità, la volontà e la determinazione per giocarsi tutte le sue possibilità in tutte le competizioni in cui possiamo ancora vincere qualcosa. Il nostro obiettivo è vincere qualcosa e abbiamo quattro competizioni su cui focalizzarci».