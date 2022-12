Inter, de Vrij in scadenza: situazione complicata! Un periodo decisivo – Sky

In casa Inter è tempo di rinnovi, alcuni più semplici e altri decisamente complicati. Il primo in ordine di importanza è certamente quello di Skriniar, che più passa il tempo e più diventa complicato (vedi articolo). Tra i giocatori in scadenza c’è anche de Vrij: Sky Sport fa il punto sulla situazione dell’olandese

SCADENZE – L’Inter si muove in ottica rinnovi di contratto con tre scadenze urgenti, ovvero quelle di Milan Skriniar, Samir Handanovic e Stefan de Vrij. La priorità è ovviamente il difensore slovacco, che ha richieste dal PSG ma anche dalla Premier League. Diversa la situazione di Handanovic che ormai è il secondo di André Onana: sta a lui decidere il da farsi con l’idea Yann Sommer sullo sfondo (vedi articolo).

Inter, anche de Vrij in scadenza: la strada verso il rinnovo è complicata

Poi c’è appunto de Vrij: l’olandese, reduce da un Mondiale dove non ha disputato nemmeno un minuto, è fortemente in dubbio in casa Inter. Le prestazioni non sono più quelle della stagione scudetto di Antonio Conte e anche la considerazione di Simone Inzaghi si sta affievolendo. La strada che porta al rinnovo appare complicata, con il suo agente che indica il periodo febbraio-marzo come quello giusto per definire il futuro (vedi articolo).