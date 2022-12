Onana torna convocato per Reggina-Inter: lui o Handanovic tra i pali?

Andre Onana tornerà tra i convocati di Simone Inzaghi per l’amichevole tra Reggina E Inter. Ancora non si sa se partirà titolare, o se ad aver la meglio sarà ancora una volta Samir Handanovic, che nelle ultime amichevoli ha ben figurato

NUOVO BALLOTTAGGIO – Samir Handanovic o Andre Onana? Questo dubbio torna di moda in vista dell’amichevole tra Reggina e Inter in programma giovedì 22 dicembre alle 18. All’inizio della stagione, Inzaghi aveva confermato lo sloveno tra i pali. Poi, dalla gara con il Sassuolo, il camerunense ha preso il suo posto, e il rendimento della squadra sembra averne agevolato. Il numero 1 nerazzurro ha giocato nelle amichevoli contro Gizra United, Salisburgo e Betis Siviglia. Il capitano ha offerte delle buone prove, e per questo motivo potrebbe essere confermato dal 1′ anche contro gli amaranto.

CHI COL NAPOLI?– Possibile che nella ripresa invece Onana possa entrare, per riprendere confidenza con il campo da gioco, dato che la sua avventura in Qatar è terminata dopo appena una partita. La gestione dei portieri nella partita contro la Reggina – e anche in quella contro il Sassuolo – potrebbe dire molto anche rispetto a chi giocherà dal 1′ contro il Napoli. Il titolare al momento pare Onana, ma se Handanovic dovesse confermare quanto di buono visto nelle amichevoli, ecco che Inzaghi potrebbe decidere di farlo giocare contro i partenopei.