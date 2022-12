FOTO – Lautaro Martinez: «Grazie Argentina! Il sogno di tutti realizzato»

Lautaro Martinez sta ancora giustamente festeggiando il trionfo dell’Argentina ai Mondiali in Qatar dove ha conquistato la Coppa più ambita. L’attaccante dell’Inter, dopo i grandissimi festeggiamenti a Buenos Aires, ringrazia il suo popolo su Instagram

ORGOGLIO E GIOIA INFINITA – Lautaro Martinez è Campione del Mondo e c’è da giurare che i festeggiamenti andranno avanti ancora per un po’. L’attaccante dell’Inter si trova in Argentina dove ieri un bagno di folla ha reso omaggio al terzo trionfo Mondiale dell’Albiceleste. Buenos Aires non si è risparmiata e proprio per questo Lautaro ha voluto ringraziare il suo popolo: “Grazie per tanto amore Argentina, godetevi questo momento perché è tutto per voi. Il sogno di tutti è stato realizzato. Dopo 36 anni abbiamo riportato la Coppa del Mondo a casa. Ringrazio Dio per avermi fatto nascere in Argentina”.

Queste le parole cariche di orgoglio di Lautaro Martinez, campione del mondo interista.