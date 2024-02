Fiorentina-Inter-Women 5-3 (d.c.r), le pagelle: illude Cambiaghi! Male Polli

Fiorentina-Inter Women di Coppa Italia termina sul punteggio 5-3 dopo i calci di rigore. Decisivi, purtroppo, gli errori di Elisa Polli e Thogersen dal dischetto per la squadra di Rita Guarino. Di seguito le pagelle di Fiorentina-Inter Women.

CETINJA 5,5 – Brutta uscita in occasione del gol del pareggio da parte della Fiorentina. Fino a quel momento era stata impegnata solo una volta.

Fiorentina-Inter Women, pagelle: difesa

MERLO 6 – Cambia la fascia di competenza, ma il risultato non cambia. Il capitano della squadra Femminile gioca di maturità e si fa sempre trovare pronta quando serve.

ALBORGHETTI 6 – Solida e sempre attenta in difesa, nel secondo tempo si rende pericolosa di testa dagli sviluppi di un calcio d’angolo.

THORGERSEN 5 – Non benissimo oggi, probabilmente condizionata da una situazione fisica non proprio ottimale. Dietro concede qualcosa e Alborghetti è chiamata a fare il doppio lavoro.

TOMTER 5 – Meno attenta delle sue colleghe in difesa, chiude bene in difesa, male però nella gestione della palla in fase di ripartenza.

Inter-Como Women, pagelle: centrocampo

MAGULL 6,5 – Qualità di tutt’altro livello a centrocampo. Non dà punti di riferimento alle avversarie rendendosi pericolosa in ogni zona dal campo, soprattutto centralmente.

PEDERSEN 5 – Sicuramente molto meglio in fase offensiva che nel lavoro in difesa. Costretta uscire nel secondo tempo per un fallo subito al 52′, chiede il cambio.

– MILINKOVIC AL 57 – 5,5: Grave l’errore a pochi passi dalla porta avversaria. Giganteggia in mezzo al campo ma spreca una grande occasione per l’esordio coi fiocchi.

CSISZAR 5 – Regge novanta minuti, poi è costretta a chiedere il cambio causa crampi.

Fiorentina-Inter Women, pagelle: attacco

BONFANTINI 5,5 – Come Serturini, si accende nel secondo tempo creando scompiglio nella difesa avversaria. In due occasioni sfiora il gol del vantaggio, ma serve più continuità nel rendimento.

– ROBUSTELLINI AL 90′ – SV

SERTURINI 5,5 – Non male il suo esordio da titolare con la maglia dell’Inter Women, si accende a intermittenza. Decisamente meglio nel secondo tempo.

– POLLI ALL’85’ – 5: Entra e combina ben poco, coach Guarino si affida a lei per trovare il gol che sblocca il risultato ma si fa vedere poco e risponde male sbagliando ai calci di rigore.

CAMBIAGHI 6,5 – Primo tempo spento così come tutta la squadra, ma resta in partita fino a trovare il gol con insistenza ai tempi supplementari.

Fiorentina-Inter Women, pagelle: coach

GUARINO 6 – L’Inter è ben schierata in campo, corretto il tentativo di puntare sin da subito sul nuovo acquisto Serturini. Anche Milinkovic ha fatto il suo esordio assoluto a partita in corso, sfiorando anche il gol del momentaneo vantaggio. La squadra spreca ancora una volta tante occasioni da gol, ma non può essere solo una sua responsabilità.