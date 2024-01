De La Fuente: «Non semplice contro l’Inter. Vogliamo andare avanti!»

L’Inter Women attende in casa la Fiorentina, dopo averla già sfidata in campionato, per la prima sfida dei quarti di finale di Coppa Italia. Il mister delle viola, Sebastian De La Fuente, esprime le proprie sensazioni sul match.

PREPARATE – Fiorentina-Inter Women di campionato, andata in scena lo scorso dicembre, ha sorriso alla squadra di Sebastian De La Fuente. Nonostante questo il mister è sicuro che la sfida di Coppa Italia contro le ragazze di Rita Guarino si rivelerà complicata. Così il tecnico della squadra viola ai canali del proprio club: «Sarà una partita diversa. Abbiamo preparato questa sfida in pochi giorni, forze ed energie erano sul Napoli e adesso sono sull’Inter. Vogliamo andare avanti in questa competizione, abbiamo le idee chiare e speriamo di iniziare i quarti di Coppa Italia nel modo giusto. Non sarà semplice, non possiamo basarci su quello che è successo in campo a Dicembre. Ho la squadra per affrontare sia il Campionato che la Coppa Italia, possiamo far bene in entrambe le competizioni»