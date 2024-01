Kayode avvisa (anche) l’Inter: «Supercoppa Italiana, un tentativo!»

Michael Kayode è uno dei giocatori che l’Inter potrebbe affrontare in Supercoppa Italiana in caso di finale. Il terzino della Fiorentina, a Radio Serie A, ha fatto il punto sulle aspettative dei viola per la competizione.

ASPETTATIVE – Prima la semifinale con il Napoli. Poi, in caso di doppio successo, un’eventuale finale contro l’Inter. Michael Kayode della Fiorentina fa il punto su ciò che i viola sono pronti a fare nelle Final Four di Supercoppa Italiana: «Abbiamo tantissime aspettative. Giocheremo per provare a vincere questo bellissimo trofeo e, tramite le nostre idee, daremo il massimo in campo».