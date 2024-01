Caressa: «Mourinho rimasto al 2010! Grossa differenza col 2024»

La notizia dell’esonero di José Mourinho da parte della Roma è sicuramente arrivata come un fulmine a ciel sereno. E non poteva far altro che monopolizzare l’informazione a livello calcistico. Uno dei commenti è arrivato da Fabio Caressa a Sky Sport, che ha paragonato il portoghese nel 2010 all’Inter con quello di oggi.

DIFFERENZA MEDIATICA – Fabio Caressa non ha alcun dubbio nel ricercare i motivi della parabola discendente di José Mourinho, dopo aver toccato l’apice con il Triplete all’Inter nel 2010. Queste le sue parole: «Quel modo di comunicare che aveva nel 2010 non va bene nel 2024. Al tempo non c’erano tutti questi social, tutti questi telefonini e quindi non c’era un tipo di comunicazione divisiva nel mondo. Ora, lo vediamo in questi giorni, questa comunicazione divisiva è il primo modello di comunicazione. Mourinho avrebbe dovuto cambiare rispetto al 2010 e non facendolo non ha portato a un miglioramento».