Calhanoglu illumina l’Inter: prima la Supercoppa poi la stella! − CdS

Calhanoglu l’uomo in più dell’Inter sia in mezzo al campo, che in fase realizzativa. Il turco sta vivendo un momento magico e ha fame di vincere. Punta alla Supercoppa e poi allo scudetto.

FARO − L’Inter insegue la sua terza Supercoppa di fila e ad illuminare la via araba ci pensa Hakan Calhanoglu, il faro della squadra di Simone Inzaghi. Con 1935′ giocati, Calha è dietro solo ad altri tre totem: Mkhitaryan, Lautaro Martinez e Francesco Acerbi. Calhanoglu è il vero valore aggiunto della Beneamata. Dopo qualche settimana di fine di dicembre un po’ claudicante, il turco è ritornato a pedalare ai suoi livelli. Contro il Monza la dimostrazione: gestione della palla perfetta e doppietta con tanto di record di reti in Serie A eguagliato (nove come nel 19-20). In totale ha realizzato dieci centri e il bello è che la stagione non è ancora entrata pienamente nel vivo. Con Lautaro Martinez (20) e Marcus Thuram (9) guida la macchina da gol nerazzurra. Contro la Fiorentina non ci sarà per squalifica e al suo posto Inzaghi dovrebbe scegliere il giovane Asllani. Ma ora l’obiettivo è uno: vincere la Supercoppa italiana. Quello prioritario però è lo Scudetto, meta non ancora raggiunta in Italia. Sarebbe un epilogo coi fiocchi dopo il suo discusso passaggio dai cugini del Milan alla Beneamata tre anni fa.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia