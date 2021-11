Sheriff-Inter Primavera 1-2 al 45′: Abiuso-Fabbian la ribaltano in 4′!

Sheriff-Inter di UEFA Youth League ha visto concludersi pochi istanti fa il primo tempo sul punteggio di 1-2 (QUI il LIVE). La Primavera di Chivu è avanti in Moldavia, dopo un gol subito in avvio su pesante disattenzione difensiva e un rigore sbagliato da Casadei. Poi però ci pensano Abiuso e Fabbian a ribaltare in quattro minuti.

SHERIFF-INTER PRIMAVERA, PRIMO TEMPO – Lo Sheriff colpisce alla prima azione della partita: errore di Andrea Moretti su un calcio d’angolo a favore, colpo di testa arretrato che lancia Danila Forov il cui pallonetto è salvato di testa da Nikos Botis fuori area. L’azione prosegue e il filtrante per Forov permette al numero 55 di incrociare per l’1-0 all’8′. L’Inter ha l’occasione del pareggio al 17′, con un rigore concesso per fallo di mano di Adrian Hatman su cross dalla destra di Mattia Zanotti. Dal dischetto va Cesare Casadei, che spiazza il portiere ma prende il palo. Alla mezz’ora è Botis a evitare il raddoppio sempre di Forov, con una gran parata su punizione potente dal limite. Una buona manovra nerazzurra porta a un corner al 36′: battuta corta di Lorenzo Peschetola fuori area per Mattia Sangalli, cross e di testa Fabio Abiuso lascia immobile il portiere dello Sheriff, 1-1. Quattro minuti dopo l’Inter ribalta il risultato: Peschetola è bravissimo a portare su di sé tutta la difesa ospite, assist centrale verso Giovanni Fabbian e bel destro dal limite alla sinistra del portiere. Secondo gol consecutivo per il centrocampista dopo quello di sabato contro il Cagliari.

SHERIFF-INTER 1-2 AL 45′ – IL TABELLINO

Sheriff (4-3-3): Savocica; Picus, Ichim, Hatman, Covali; Scurtul, Costin, Covalschi; Pogreban, Carmanov, Forov.

In panchina: Dumenco, Yatco, Gresciuc, Jaloba, Colis, Spatar, Botan.

Allenatore: Andrei Corneencov

Inter (4-3-3): Botis; Zanotti, Moretti, Cortinovis, Fontanarosa; Casadei, Sangalli, Fabbian; Peschetola, Abiuso, Iliev.

In panchina: Rovida, Matjaz, Hoti, Owusu, Grygar, Curatolo, Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Milos Milanovic della federazione serba (Djuricic – Vojnic; Orlic)

Gol: 8′ Forov (S), 36′ Abiuso, 40′ Fabbian

Ammoniti: Picus (S), Fontanarosa (I)

Recupero: 3′ PT

Note: al 17′ Casadei (I) ha calciato sul palo un rigore