Brozovic primo grande colpo del Newcastle saudita? La situazione

Il Newcastle sarebbe interessato a Marcelo Brozovic, centrocampista croato in scadenza di contratto con l’Inter: la situazione.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal Sun, il Newcastle starebbe pensando a Marcelo Brozovic, come colpo a zero. Si pensa che ci sia stato un primo contatto con l’entourage del centrocampista per sondare il possibile gradimento del croato ad un trasferimento a giugno 2022. Infatti il giocatore è in scadenza di contratto con l’Inter al termine di questa stagione. Ad inizio febbraio quindi è libero di firmare con un nuovo club.

SITUAZIONE – Il calciatore preferirebbe restare al club nerazzurro in quanto ama Milano e la sua famiglia si è stabilita in città. Tuttavia Marcelo potrebbe dire sì alle sirene inglesi, attirato da una ricca offerta e da un nuovo progetto. Le trattative per il rinnovo con la società meneghina sarebbero in stallo, ma sarebbero previste nuove discussioni questa settimana. Altri club interessati al centrocampista sarebbero Manchester United, Chelsea e PSG.

Fonte: TheSun.co.uk – Daniel Cutts