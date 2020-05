Persyn, l’agente: “Rinnovo Inter, dialogo in corso: c’Ã¨ volontÃ ! Conte…”

Persyn, l’agente: “Rinnovo Inter, dialogo in corso: c’è volontà! Conte…”

Gunter Thiebaut, agente di Tibo Persyn, ha parlato del giovane esterno della Primavera dell’Inter ai microfono di voetbalnieuws. Negli scorsi giorni si era parlato di un rinnovo di contratto imminente vista la stima di Antonio Conte

DISCORSI – Gunter Thiebaut, agente di Persyn, ha parlato del futuro del suo assistito: «Tibo è felice all’Inter, l’Inter è felice di Tibo. Rinnovo firmato? È stata un’errata interpretazione e traduzione da parte dei media, perché il dialogo è ancora in corso. Ma siamo aperti a un soggiorno prolungato e loro vorrebbero tenerlo, quindi non vedo problemi nel raggiungere un accordo. Ora ovviamente è più difficile negoziare, ma entrambe le parti sono entusiaste».

CONTE – Tra gli estimatori di Pesryn c’è Antonio Conte (vedi qui). Ecco le parole di Thiebaut: «Non ho ancora parlato con Conte stesso. So solo che l’Inter è soddisfatta. Se ha la possibilità di conquistare un posto in prima squadra? Non ne abbiamo ancora discusso e vedremo. Tibo è giovane, l’anno scorso ha anche svolto la preparazione ed è stato autorizzato a fare il tour in Cina, se non fosse stato per un piccolo infortunio. Non abbiamo fretta. Dopo tutto, l’Inter rimane una grande squadra. Sappiamo che il club crede in lui, e viceversa».

CARATTERISTICHE – Thiabaut ha poi parlato delle caratteristiche di Persyn: «Fisicamente è forte e veloce. Tibo ha una buona forza nelle gambe e appare spesso negli ultimi sedici metri. Ha già imparato molto a Milano. Tibo assomiglia a Meunier, sebbene la sua statura assomigli a quella di Thomas Foket. Il suo profilo nel calcio di oggi è molto interessante. Il confronto con Javier Zanetti? È bello che sia già stata citata una leggenda del club, ma non affrettiamoci. È ancora molto presto e deve crescere passo dopo passo. Fortunatamente, Tibo è anche mentalmente forte. È equilibrato, tiene i piedi per terra e sa che deve continuare a lavorare sodo, cosa che anche l’Inter apprezza»

Fonte: voetbalnieuws.