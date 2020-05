Brozovic, Inter ha un’idea su rinnovo e clausola. Tesoretto Icardi e Perisic?

Condividi questo articolo

L’Inter punterebbe a trovare un accordo per il rinnovo di Marcelo Brozovic e spererebbe di fare cassa cedendo Mauro Icardi e Ivan Perisic

BROZOVIC – Secondo quanto riportato da “Quotidiano.net”, Beppe Marotta starebbe puntando al rinnovo di Marcelo Brozovic. L’obiettivo non sarebbe solo quello di prolungare la scadenza portandola dal 2022 al 2024 con relativo aumento di ingaggio da 4,6 a 5 milioni di euro a stagione. L’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter intenderebbe soprattutto togliere la clausola rescissoria da 60 milioni.

ICARDI E PERISIC – Un altro fronte caldo sarebbe quello delle cessioni di Mauro Icardi e Ivan Perisic. Addii da cui il club nerazzurro spererebbe di incassare circa 100 milioni. Dalla partenza a titolo definitivo dell’argentino al PSG potrebbero arrivare 70 milioni (anche l’ex Leonardo potrebbe chiedere uno sconto…) o addirittura 85 in caso di ulteriore cessione successiva in Serie A, magari alla Juventus. Dal Bayern Monaco invece potrebbe giungere una somma vicina ai 15 milioni. Un tesoretto che potrebbe essere reinvestito sul mercato. In particolar modo su centrocampo ed esterni, come Arturo Vidal, il sogno Paul Pogba ed Emerson Palmieri.

Fonte: Manuel Minguzzi – Quotidiano.net