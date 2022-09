Lecce-Inter, Campionato Primavera 1: designato l’arbitro della partita

Lecce-Inter si giocherà oggi alle ore 13 allo Stadio Comunale di San Pietro in Lama: l’AIA ha reso noto l’arbitro. Questa la designazione per la partita, valida per la quinta giornata del Campionato Primavera 1 2022-2023: ci sarà Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore.



ARBITRO LECCE-INTER PRIMAVERA (sabato 10 settembre ore 13.00)

Arbitro: Mattia Pascarella

Assistenti arbitrali: Amedeo Fine – Ferdinando Pizzoni