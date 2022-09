De Grandis: «Inter, su Inzaghi un’ingiustizia! Skriniar lontano parente»

L’Inter affronta il Torino alle ore 18 a San Siro nel match valevole per la sesta giornata di campionato. De Grandis spiega come mai può essere una partita molto complicata dal punto di vista psicologico per la squadra di Inzaghi.

OSTACOLO MENTALE – L’Inter affronta il Torino dopo le sconfitte con Milan e Bayern Monaco. Stefano De Grandis spiega perché non sarà semplice: «Dal punto di vista psicologico è difficile ora per l’Inter, Inzaghi è nell’occhio del ciclone. Molti dicono che sia un allenatore da seconda fascia e per me è ingiusto fare questi discorsi. L’anno scorso l’Inter ha fatto bene, poteva anche vincere lo scudetto. Contro il Bayern Monaco ha perso male perché ha una qualità molto superiore, però all’inizio del secondo tempo con un Denzel Dumfries più brillante poteva fare male. È una squadra che può tornare ad alti livelli anche se ora funziona meno di Milan e Napoli. La difesa dell’Inter è irriconoscibile perché fa fatica: Milan Skriniar sembra un parente lontano, Stefan de Vrij è sempre sul banco degli imputati, Alessandro Bastoni non è un velocista e sta pagando diverse disattenzioni. Quindi la squadra nerazzurra deve aggiustarsi soprattutto dietro».