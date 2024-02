Inter-Bologna Primavera 7-0, pagelle: Stankovic e Kamate leader

L’Inter Primavera vince con il risultato di 7-0 contro il Bologna e allungando al primo posto. Aleksandar Stankovic è di un’altra categoria ed è il migliore in campo assieme ad Issiaka Kamate. Le pagelle della ventesima giornata di campionato.

Raimondi 6: Partita di ordinaria amministrazione, non deve compiere parate impegnative.

Inter-Bologna Primavera, pagelle – DIFESA

Miconi 6: Una delle sue poche partite da titolare in questa stagione lo vede in ottima forma. Buona prestazione, convincente e senza particolari patemi.

Stabile 6.5: Menegazzo non preoccupa affatto, fisicamente è superiore e lo dimostra in ogni singolo scontro di gioco.

– dal 75′ Alexiou S.V.

Stante 6.5: Accompagna il suo complice in difesa in una partita perfetta, in cui la squadra non ha corso nessun tipo di pericolo.

Cocchi 7.5: Una scheggia sulla fascia sinistra che crea occasioni su occasioni. Dall’assist per il gol di Stankovic al cross per Sarr che ha sfiorato la terza rete nel primo tempo. Trova un altro passaggio vincente per Kamate che vale una partita perfetta.

Inter-Bologna Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Di Maggio 6: Avrebbe meritato anche di più per il pressing e i km percorsi, ma l’ammonizione durante il primo tempo lo limita.

– dal 46′ Berenbruch 6: Non deve neanche sforzarsi perché il Bologna rimane in dieci appena entra.

Stankovic 8: Segna di testa, prende una traversa dopo pochissimi minuti e fa capire il motivo per cui è il leader di questa squadra. A Torino senza di lui la differenza si è vista, oggi è tornato ed è tornata l’Inter dei record.

– dal 66′ Zanchetta 6: Sostituisce il migliore in campo e mette a segno alcune ottime verticalizzazioni. Niente di più nel pomeriggio nerazzurro pieno di note positive.

Akinsanmiro 7.5: Sfiora due volte la rete, la prima con un tiro di sinistro da fuori area e la seconda con un colpo da karateka di ginocchio. L’esperienza in Prima Squadra sembra avergli dato estrema fiducia, nella ripresa trova il tanto ricercato gol a porta vuota.

Inter-Bologna Primavera, pagelle – ATTACCO

Kamate 8: Bentornato Issiaka! Il suo gol è un gioiello, nasce da un suo recupero sulla trequarti e si sviluppa grazie ai suoi dribbling ubriacanti. Davanti alla porta conclude a giro. Nei secondi 45 minuti ha il tempo di fare una doppietta a porta vuota e un assist, fenomeno.

Sarr 7.5: Segna nel secondo tempo e si porta a spasso Amey e Svoboda come preferisce. Corre come un centometrista e lascia respirare la squadra tenendo palla nei momenti di maggiore difficoltà. Provoca l’espulsione di Pessina con uno scatto felino.

– dal 66′ Spinacce 6.5: Finalmente una buona prestazione in questa stagione difficile. Assist per la rete di Kamate, la terza.

Quieto 6.5: Batte l’angolo che porta alla traversa di Stankovic, ma da sottolineare è il suo impegno encomiabile sulla fascia sinistra per coprire le scorribande di Cocchi. Attento e vigile nei confronti degli avversari.

– dal 66′ Mosconi 7: Alla prima palla toccata fa l’assist per Kamate, all’ultima segna il suo primo gol in Primavera. Giornata perfetta.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 10: Inevitabile il voto migliore alla prestazione più bella da quando è allenatore dell’Inter Primavera. I giocatori sono famelici, mai sazi, incredibilmente focalizzati verso l’unico obiettivo, ossia la vittoria. Il Bologna cade subendo 7 gol, il tecnico ritrova anche i suoi migliori interpreti: da Stankovic ed Akinsanmiro fino a Kamate, autore di una tripletta. Primo posto in campionato e sette punti di vantaggio su Roma e Torino, meglio di così non può continuare questa stagione.