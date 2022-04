Fabbian a Inter-News: «Il segreto di questo gruppo è la nostra umiltà!»

Fabbian, centrocampista dell’Inter Primavera oggi titolare contro la SPAL (vedi QUI), dopo la partita vinta 3-1 ha risposto a una domanda di Inter-News.it e degli altri media presenti.

IL SEGRETO – Giovanni Fabbian su Inter-News.it ha parlato del segreto della sua squadra: «Il segreto di questo gruppo è l’umiltà e la capacità di mettersi insieme a soffrire e riuscire a portare a casa le partite nel migliore dei modi».

IL MASSIMO – Fabbian dopo Inter-News.it ha continuato a rispondere alle domande degli altri media: «L’errore è sicuramente quello di non sottovalutare le partite e di entrare in campo come ogni gara che stiamo facendo da tredici partite, cioè dando il massimo e uniti. Vince aiuta sempre, è una cosa che ci sta abituando a fare. Dobbiamo continuare così».