Giroud: «Milan, ora c’è pressione ma pensiamo solo a vincere lo scudetto!»

Giroud è tornato a parlare della lotta scudetto e dell’importanza di questo finale di stagione per il Milan. Di seguito le sue parole su Milan TV.

LOTTA SCUDETTO – Olivier Giroud su Milan TV ha parlato della lotta scudetto con l’Inter: «Abbiamo mostrato un grande spirito di squadra, non molliamo mai e alla fine è sempre più bello! Abbiamo un po’ più di pressione in questo finale di stagione però il gruppo è molto concentrato sull’obiettivo finale che è quello di vincere. Dobbiamo sognare e pensare pensando allo scudetto e vogliamo vincerlo! Non ci nascondiamo. Spero che questo finale di stagione sarà bellissimo per i tifosi».