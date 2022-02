Vidal, in Inter-Liverpool prova superata: questo è il vero ‘guerriero’!

Vidal è stato grande protagonista di Inter-Liverpool. Nonostante il KO, il cileno ha mantenuto le promesse disputando una gara da assoluto ‘King’

PROVA SUPERATA − Finalmente Arturo Vidal! Nella serata amara di San Siro durante Inter-Liverpool, c’è comunque da rilevare la grandissima prestazione del centrocampista cileno. Vidal ha infatti disputato la sua miglior partita da quando è approdato in quel di Milano sponda nerazzurra. Finalmente c’è da dire poiché negli ultimi due anni, il ‘guerriero’ tanto voluto e cercato da Antonio Conte, si era fatto più notare fuori che dentro il campo tra post social discutibili e panda color verde. In Inter-Liverpool, Vidal ha avuto il difficile compito di sostituire Nicolò Barella: prova superata. Nonostante il dinamismo non sia più quello degli anni migliori, l’ex Barcellona ha fatto vedere di che pasta è fatto. Esperienza, agonismo, concentrazione, presenza: tutte caratteristiche perfettamente visibili nel Vidal della scorsa notte. La speranza è che il cileno continui su questa strada per il resto della stagione senza dimenticare la prova di ritorno all’Anfield.